طبيب سيراميكا: شد "الأمامية" سبب استبدال بونسو أمام المقاصة





كشف دكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، عن أسباب تغيير كوامي بونسو لاعب وسط الفريق، خلال لقاء مصر للمقاصة





قال فريد رضوان أن "بونسو" تعرض لإصابة شد في العضلة الأمامية تسببت في استبداله اضطراريًا خلال شوط المباراة الأول من لقاء سيراميكا كليوباترا مع مصر للمقاصة، ويحتاج لأسبوعين من أجل العودة للفريق من جديد، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة باستمراره داخل الملعب حتى لا تتفاقم الإصابة.





في نفس السياق، أشار طيب الفريق إلى أن محمود نبيل، لاعب وسط الفريق يعاني من آلام في العضلة الضامة، ويخوض جلسات تأهيلية، من أجل تجهيزه للمباريات في الفترة المقبلة.



