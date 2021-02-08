محلل سياسي: القضية الفلسطينية أهم دائرة للسياسة الخارجية المصرية (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال شادي محسن، الباحث في المركز المصري للفكر والداراسات الاستراتيجية، إن القضية الفلسطينية أهم دائرة للسياسة الخارجية المصرية.

وأضاف الفقي خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الرهان المصري غير التقليدي إيجاد تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية والبناء عليها بعد الانتخابات

وتابع ان الانتخابات يعول عليها لبناء مشهد مستقبلي لترسيخ المصالحة الفلسطينية وهناك إرادة من الفصائل الفلسطينية للمصالحة.

وأوضح أنه لن يفرط في التفاؤل بتوقعاته مشير إلى وجود سيناريوهين الأول بإجراء الانتخابات في 3 مناطق منها القدس الشرقية وهناك سيناريو آخر بعمل تحالفات سياسية بين عدد من الفصائل على ضوء التفاهمات التي تتم في القاهرة.

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