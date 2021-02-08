تعليق فكاهي من عادل إمام على مباراة الأهلي

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علق الفنان عادل إمام، على مباراة النادي الأهلي اليوم مع بايرن ميونيخ، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وشارك "إمام" صورة له من أحد أعماله، وكتب عليها قائلا: "اكعملي 650 مسكين يا حسن".



وجاء تشكيل النادي الأهلي كالآتي المرمى: محمد الشناوي.



الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.



الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة.



الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - طاهر محمد