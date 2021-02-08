غنيم: إدراج ثلث محافظة بني سويف بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" (فيديو)

Advertisements

قال محمد غنيم، محافظ بني سويف، إنه تم إدراج المحافظة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والتي تضم أكثر من ثلث المحافظة، مشيرًا إلى أن 66 قرية من قرى المحافظة ستشهد التطوير والتنمية ضمن المبادرة.



وأضاف "غنيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أنه تم تكليف شباب "تأهيل وتمكين" والبرنامج الرئاسي لمتابعة تنفيذ المشروعات بالمتابعة مع هيئة التطوير.



وأشار إلى أنه سيكون هناك متابعة مركزية مع من يقوم بالتنفيذ على الأرض عن طريق شباب متطوعين من القرى من أجل إشراك المواطنين في ما يتم من تطوير حتى يحافظوا على ما تم التوصل إليه من مشروعات وتطوير.

