"هتدفعلي الخفرة كل شهر".. التحريات تكشف ملابسات مقتل صاحب مطعم شهير بأكتوبر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات مقتل صاحب محل مشويات شهير برصاص خفراء بمدينة 6 أكتوبر.

وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بتلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية ووجود قتيل، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "محمود.ا." صاحب سلسلة محلات مشويات "الفقير" متأثرا بإصابته بطلقات نارية.

التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى أن الضحية يمتلك قطعة أرض أوكل مهمة حراستها إلى خفير خصوصي إلا أن خفيرا خصوصيا أخر حضر إليه مطالبا إياه بدفع حفرة.. "هتدفعلي فلوس الخفرة كل شهر علشان الدنيا تمشي ونسيبك"، لكن صاحب المطعم الشهير رفض عرض الخفير وأشهر سلاحه الشخصي "طبنجة" وأطلق رصاصتين في الهواء بدافع ردع الطرف الثاني.

سرعان ما تأزم الموقف وبادله الخفير و3 من رفقائه إطلاق النار فأردوه قتيلا في الحال، ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة من القبض على المتهمين، والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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