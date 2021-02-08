مبيعات شركات الأسمنت في السعودية ترتفع 5.6% خلال يناير

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

زلد إجمالي مبيعات شركات الأسمنت في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير من عام 2021م بنسبة 5.6% على أساس سنوي.

وأظهرت إحصائية مجمعة ، تستند لبيانات شركة أسمنت اليمامة، اليوم الاثنين، ارتفاع مبيعات الإسمنت بالسعودية (التسليمات المحلية والصادرات) إلى 5.08 مليون طنا خلال الشهر الماضي، مقابل 4.81 مليون طنا في يناير من عام 2020م.

وارتفعت التسليمات المحلية للشركات 8.1% خلال شهر يناير 2021م، إلى 4.95 مليون طنا، مقابل 4.58 مليون طنا في الشهر ذاته من العام الماضي.

وفي المقابل، انخفضت صادرات شركات الأسمنت 44.3% في شهر يناير من عام 2021م على أساس سنوي، إلى 127 ألف طنا، مقابل 228 ألف طنا في الشهر المماثل من عام 2020.

اسمنت الجنوب في صدارة الأكثر مبيعًا

وتصدرت شركة أسمنت الجنوب الشركات في المملكة على مستوي مبيعات الإسمنت خلال الشهر الأول من عام 2021م؛ بواقع 706 آلاف طنا مقابل 694 ألف طنا في الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة سنوية 1.7%.

وسجلت شركة أسمنت العربية أعلى وتيرة نمو في المبيعات خلال شهر يناير 2021م بنسبة 50% بإجمالي مبيعات بلغت 341 ألف طنا، يليها شركة أسمنت المدينة بنسبة 25% بواقع 315 ألف طنا.

وكانت شركة أسمنت تبوك الأقل على مستوى المبيعات بواقع 127 ألف طنا في يناير الماضي، يليها أسمنت الشمالية بواقع 131 ألف طنا، ثم أسمنت أم القرى بـ 141 ألف طنا.

وعلى مستوى الإنتاج، رفعت شركات الإسمنت السعودية إنتاجها بنسبة 5.55% خلال شهر يناير من عام 2021م على أساس سنوي.

ووصل إنتاج الشركات إلى 5.15 مليون طنا في الشهر الماضي، مقارنة مع 4.88 مليون طنا في الشهر المماثل من العام 2020.

وتصدرت أسمنت الجنوب في مقدمة الشركات على مستوى الإنتاج خلال يناير بواقع 714 ألف طنا بزيادة سنوية 4.1%، يليها أسمنت السعودية بواقع 580 ألف طنا بارتفاع نسبته 3.2%، ثم أسمنت ينبع بواقع 501 ألف طنا بنمو سنوي 12.3%.

وكان إنتاج أسمنت الشمالية الأقل بواقع 119 ألف طنا مسجلة انخفاضا سنويا 16.2%، يليها أسمنت الجوف بواقع 124 ألف طنا بتراجع سنوي 8.8%، ثم أسمنت أم القرى بـ 142 ألف طنا بتراجع 8.4%.

وبالنسبة للمخزونات، قلصت شركات الإسمنت السعودية أرصدتها بنهاية شهر يناير من عام 2021م بنسبة 10.5% على أساس سنوي.

وتراجعت المخزونات إلى 1.13 مليون طنا، مقابل 1.26 مليون طنا في شهر يناير من عام 2020م.

وكانت أعلى المخزونات لدى شركة أسمنت السعودية بواقع 196 ألف طنا، وكانت أقل المخزونات لدى شركة أسمنت الجوف بواقع 10 آلاف طنا. 

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