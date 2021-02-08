محمد رحيم يطرح برومو أغنية "يا مستعجل فراقي"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

طرح الملحن محمد رحيم البرومو الخاصة بالأغنية الجديدة والتي تحمل اسم "يا مستعجل فراقي" للمطرب محمد ثروت وذلك تمهيدا لطرحها خلال الايام القليلة المقبلة والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

أغنية "يا مستعجل فراقي" من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم.

وسبق وكشف الملحن محمد رحيم، عن تعاونه مع النجم محمد ثروت فى أغنية جديدة، يعود من خلالها للجمهور بعد غياب كبير عن تقديم أغانٍ جديدة، ونشر رحيم صورة لهما من الاستوديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "من الاستوديو مع الفنان الكبير محمد ثروت اللى بجد أنا مستمتع بالعمل معاه بشكل مش قادر أوصفه ما شاء الله قد إيه موهبته نادرة واستثنائية وعنده كتير أوى أوى يا جماعة بجد، أنتم إن شاء الله هتنبهروا بالغنا والغنوة دى، أنا إن شاء الله مراهن عليها وعشمى فى ربنا كبير إنها هتبقى من أكتر الحاجات اللى هتحتل مكان فى قلوبكم دعواتكم إن شاء الله".

وكان آخر حفلات محمد ثروت بعنوان "مناجاة شهر رمضان المعظم"، والذى اجتمع فيه كل من محمد ثروت، أحمد سعد، مصطفى عاطف، محمود هلال، وائل الفشنى، إيهاب يونس، فى بث مباشر "لايف" عبر موقع يوتيوب، حيث اجتمع المنشدون الستة فى ليلة لم تتكرر من الابتهالات والأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله.

وجاء هذا الحفل بعد نجاح الذى سبقه بعنوان "مناجاة النصف من شعبان والذى تصدر تريند يوتيوب فى مصر والعالم العربى بأكثر من مليون مشاهدة وآلاف التفاعلات والتعليقات ليضع الفنان الكبير محمد ثروت مع المنشدين إيهاب يونس ومصطفى عاطف ووائل الفشنى فى بؤرة الاهتمام الجماهيرى ويتيح وصولًا لهذا الفن الرفيع إلى دوائر وشرائح عمرية مختلفة من الجنسين تتعرف عليه لأول مرة.

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