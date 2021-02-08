رسالة حسام غالي إلى محمد الشناوي قبل موقعة الأهلي وبايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

حرص حسام غالي قائد فريق الكرة بالأهلي الأسبق، على توجيه رسالة إلى محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر قبل مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة في كأس العالم للأندية.

 

ويلتقي الأهلي أمام بايرن ميونخ على ملعب استاد الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

 

وقال حسام غالي عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "تويتر": "الشناوي يمر بمرحلة جيدة جدًا في مسيرته والجميع يرى هذا الأمر".

 

وتابع: "الشناوي هو مصدر أمان للفريق ويعطي لهم الثقة بشكل قوي جدًا، والكلام داخل الملعب ظاهرة إيجابية وليس شرط أن يكون المتحدث هو القائد فقط".

 

ووجه غالي نصيحة للاعبي الأهلي، قائلًا: "على كافة خطوط الملعب تنبيه بعضهم البعض، لا بد من رؤية هذا في مباراة مثل بايرن ميونخ، أم متي سيتكلمون؟".

 

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوجه أخر رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ ساعتين

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

منذ أقل من ساعتين

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي وبايرن ميونيخ المتوقع في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

رسالة حسام غالي إلى محمد الشناوي قبل موقعة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ 14 دقيقة

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 4 ساعات

"الفجر الفني" يكشف شروط دخول عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ ساعتين و 47 دقيقة

خبر سار للزمالك قبل موقعة مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عقب احتضانه..غادة عادل تكشف طبيعة علاقتها بحسن شاكوش

منذ ساعة و 12 دقيقة

برشلونة يحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة الا ربع

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

02:36 م

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي وبايرن ميونيخ المتوقع في نصف نهائي مونديال الأندية

05:04 م

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع