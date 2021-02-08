الأمير فهد بن جلوي يشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية ‏السعودية، شارك الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس ‏اللجنة اليوم , في اجتماع الجمعية العمومية الـ19 ‏لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي عُقد "عن بُعد" برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير ‏طلال بن بدر بن سعود رئيس الاتحاد.‏

وناقش الاجتماع اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية والاطلاع على المحاضر السابقة للمكتب ‏التنفيذي والتقارير المالية والإدارية, وكذلك الاطلاع على تقرير عن رياضة المرأة المقدم من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل ‏خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية. ‏

كما ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات المقدمة من اللجان الأولمبية الوطنية العربية واعتماد تعيين ‏نائب لرئيس الاتحاد من العنصر النسائي في الدورة القادمة 2021-2025م. ‏
واعتمد الاجتماع تكريم معالي الشيخ عيسى بن راشد بن خليفة نائب رئيس اتحاد ‏اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واللواء أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد ‏الأفريقي للتايكوندو.

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