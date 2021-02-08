الأردن: 5 % ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين لنهاية شهر كانون الأول من عام 2020، بنسبة 1ر5 بالمئة، وصولا إلى النقطة 8ر111، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 4ر106.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الاثنين، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لنهاية شهر كانون الأول من عام 2020 ، بنسبة 4ر6 بالمئة، وصولا إلى النقطة 4ر93 مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2019 والبالغة 7ر99 نقطة. كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر كانون الأول من عام 2020، بنسبة 2ر32 بالمئة، وصولا إلى النقطة 4ر93 مقارنة مع شهر تشرين الثاني من 2020 والبالغة 6ر137 نقطة.

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