سامح شكري: مصر كانت وستظل من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر كانت وستظل من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أن القاهرة ستواصل جهودها مع شركاتها لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتابع وزير الخارجية: "ندعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

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