وفد من النيابة الإدارية يباشر للتحقيقات بموقع عقار الإسكندرية المائل (صور)

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قامت النيابة الإدارية اليوم بمباشرة التحقيقات والاستماع لأقوال كل من رئيسة حي غرب الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤولة الإسكان بالحي، بشأن عقار "إسكندرية المائل “والكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز،

محل التحقيق وكافة الإجراءات المتخذة بشأنه منذ بناؤه بدون ترخيص في ٢٠٠٩ وحتى الأن.



وعقب الانتهاء من التحقيقات قام فريق التحقيق برئاسة السيد المستشار العاقل غريب – مدير مكتب فني الإسكندرية وبصحبته المستشار صالح أحمد سليم والمستشار أحمد عبده خير الدين والمستشار إسلام يوسف أبو عيشه بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، حيث تبين أن العقار مكون من تسعة أدوار وأن الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف ومازالت جارية، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذًا للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.



كما أمرت النيابة بتكليف مسؤولي حي غرب، بموافاة النيابة ببيانات تفصيليه عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية الذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ عام ٢٠٠٩ حتى الآن، كما حددت جلسة تحقيق يوم الأربعاء القادم لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري الأستاذ بكلية الهندسة الذي أجرى المعاينة الفنية للعقار.



كما أكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وابلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.



جاء ذلك بمناسبة التحقيقات التي يجريها المكتب الفني بالإسكندرية في القضية المعروفة إعلاميًا بعقار "إسكندرية المائل “والكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز.

