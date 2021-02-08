ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الأول من فبراير

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر يناير الماضي، وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين .

وبحسب البيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 528.5 دولار للطن مقارنة مع سعره في شهر يناير الماضي والذي بلغ 500.1 وبنسبة ارتفاع بلغت 5.7 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 512.6 دولار للطن إلى 542.8 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.9 بالمئة.

وارتفع سعر الديزل من 444.6 دولار للطن الى 467 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة، فيما ارتفع سعر الكاز من 459.7 دولار للطن الى 481.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8 بالمئة.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الاول من الشهر الحالي الى 341 دولارا للطن مقابل 324.9 دولار في شهر يناير الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 5بالمئة.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر فبراير إلى 590 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر يناير الماضي والذي بلغ 535 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 10.3 بالمئة.

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي قد بلغ 58.1 دولار للبرميل مقابل 54.8 دولار المسجل في شهر يناير الماضي.

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