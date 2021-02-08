رئيس جامعة الأزهر يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية



وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الجولة تأتي في سياق الاطمئنان على مدى جاهزية المدن الجامعية لاستقبال طلاب وطالبات الجامعة عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات.



وطالب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة والتجديدات ببعض المباني.

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، والأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية؛ بجولة تفقدية للمدن الجامعية بمدينة نصر؛ للوقوف على أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها بعض المباني.