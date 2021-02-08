حمو بيكا يفاجئ جمهوره بمهرجان "النادي الأهلي فريق جبار"





وكشف حمو بيكا عن الوقت الذي استغرقه في تجهيزه لهذا المهرجان، جيث استغرق 12 ساعة فقط قائلا: "من أجل عيون الأهلي".





ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "الأهلي أصلي جميل وشديد، طول عمري الأهلي الأهلي جديد فن ولعب مهارة في كل ماتش بشكل جديد، نظام وإدارة ترتيب وثبات".

دعم مؤدي المهرجانات حمو بيكا، النادي الأهلي وذلك قبل مباراته مع البايرن ميونيخ، من خلال طرح مهرجان "الأهلي فريق جبار".مهرجان "الأهلي فريق جبار" من كلمات علاء كابو، وألحان حمادة بيكا، وتوزيع القفاص.