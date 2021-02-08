مؤشرات البورصة الأمريكية تسجل مستويات قياسية خلال التعاملات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
سجلت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مستويات قياسية جديدة، مع آمال التحفيز المالي والانتعاش الاقتصادي.


وحثت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونجرس على تمرير خطة التحفيز المقترحة من قبل الرئيس جو بايدن والبالغة 1.9 تريليون دولار، قائلة إذا حدث ذلك، فقد تعود الولايات المتحدة إلى التوظيف الكامل بحلول عام 2022.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 2 بالمائة بعد إعلان الشركة شراء 1.5مليار دولار من البيتكوين، لتقفز العملة المشفرة أعلى 44 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق.

ويترقب المستثمرون الكشف عن نتائج أعمال شركات "تويتر" و"جنرال إلكتريك" وغيرها هذا الأسبوع.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب أسبوعية هي الأكبر منذ نوفمبر.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، سجلت جميع المؤشرات الأمريكية مستويات قياسية حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة إلى 31290 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 3905.5 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 13937.8 نقطة.

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