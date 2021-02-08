برشلونة يحدد سعر رحيل نجم الفريق





قال تقرير صحفي إسباني، إن حارس مرمى فريق برشلونة نيتو، قد يرحل عن صفوف الفريق، خلال سوق الإنتقالات الصيفيه في نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " ماركا " الإسبانية، فإن برشلونة لن يقبل برحيل نيتو بأقل من 15 مليون يورو (13.2 مليون جنيه إسترليني).

وكانت عدة تقارير قد زعمت بأن نيتو طلب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل عن الفريق في الشهر الماضي، ولكن النادي الكاتالوني رفض طلبه.

وارتبط الحارس صاحب الـ31 عاماً بالعديد من الأندية أبرزها ميلان وآرسنال، ومن المتوقع أن يكون هناك منافسة على ضمه في الصيف القادم.