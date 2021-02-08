مدير الرعاية الأساسية بالفيوم يتلقى التطعيم بلقاح كورونا

Advertisements

أعلن اليوم الإثنين، الدكتور محمد عبد التواب زايد، مدير إدارة الرعاية الأساسية والأمراض المتوطنة بالمديرية، ومسئول مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة مرضى العزل المنزلى لفيروس كورونا المستجد، عن تلقى لقاح فيروس كورونا داخل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وياتى ذلك فى إطار مبادرة تطعيم الفرق الطبية القائمين على تقديم الخدمات والرعاية الصحية بمستشفيات العزل التابعة لمديرية الشئون الصحية بالفيوم.



وخلال تلقى اللقاح، تقدم الدكتور محمد عبدالتواب، بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة لتوفير عدد من الأمصال لتلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل التابعة لمحافظة الفيوم، ولفت د.محمد إلى أن مصر من ضمن الدول التى حققت نجاحًا كبيرًا فى توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.



مشيرا الى أن اللقاحات آمنه وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا، وهناك تنسيق كامل مع كافة أجهزة الدولة لدعم استمرار توفير الأدوية البرتوكول العلاجى الخاص بكورونا.

