تكليف الدكتور فهد آل عقران رئيسًا لوكالة الأنباء السعودية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

صدر قرار وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بتكليف عضو مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية عضو اللجنة التطويرية الدكتور فهد بن حسن آل عقران رئيساً لوكالة الأنباء السعودية.

وعمل آل عقران رئيساً للجنة التنفيذية بوكالة الأنباء السعودية التي رسمت خطة تطويرية للوكالة تواكب رؤية المملكة 2030م.

وإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، عمل رئيسًا لتحرير صحيفة المدينة المنورة منذ عام 2002 م، وعضوا في مجلس إدارة مؤسسة المدينة للصحافة والنشر.

وشغل آل عقران عددًا من المناصب والعضويات التي اكسبته رصيدًا من المعرفة والاحترافية والخبرات المتراكمة، إذ كلف بأمانة اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين G20، التي عقدت مؤخراً في الرياض، ورئيسًا للفريق الإعلامي لرؤية المملكة 2030 بوزارة الإعلام، ورئيسًا للجنة الإعلامية العليا للقمم الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اللجنة التنفيذية لهيئة الصحفيين السعوديين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصحافة الخليجية.
وشارك الدكتور فهد آل عقران في القمم والزيارات الرسمية والمؤتمرات ضمن الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

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