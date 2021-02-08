عاجل.. موسيماني يوجه أخر رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة أخيرة مع لاعبو الفريق، داخل فندق الإقامة، قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني، بمونديال الأندية.





وحرص موسيماني، خلال الجلسة على تحفيز كافة نجومه قبل اللقاء المرتقب، وإزالة الضغوط خاصةً مع أهمية اللقاء والذي يعد تاريخي.





ومن المقرر أن تغادر حافلة الفريق، فندق الإقامة بعد قليل والتوجه إلى ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، لخوض المباراة.





وتأهل المارد الأحمر، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما نجح في إقصاء الدحيل القطري، بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية.





ويلتقي الأهلي نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي بالريان، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.



