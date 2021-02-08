الأرصاد: طقس الغد دافئ.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

Advertisements

اصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:



طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد.

- طقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجات.

