اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين: المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لـ 14 نقابة فرعية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وكيل مجلس نقابة المحامين الأستاذ مجدي سخي، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لنقابات: شمال القاهرة – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وأضاف «سخي»: «بينما لم يكتمل النصاب القانوني لنقابتي جنوب القاهرة، وحلوان، وتجرى جولة الإعادة لهما يوم 15 فبراير الجاري»، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات في النقابات التي اكتمل النصاب القانوني لجمعياتها العمومية ستعلن بواسطة اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، عقب انتهاء عملية الفرز.

أخبار تهمك

"الفجر الفني" يكشف شروط دخول عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ نصف ساعة

فوز السكة الحديد والمريخ وتعادل زد وخسارة طنطا في جولة مثيرة بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوجه أخر رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ 34 دقيقة

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ ساعتين

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار للزمالك قبل موقعة مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

منذ ساعتين

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

منذ ساعة و نصف

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي وبايرن ميونيخ المتوقع في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة و 25 دقيقة

برشلونة يحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

02:36 م

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

04:29 م

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي وبايرن ميونيخ المتوقع في نصف نهائي مونديال الأندية

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع