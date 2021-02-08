مصدر أمني يكشف حقيقة التعدي على أسرة وإجبارهم على غلق محالهم التجارية ببولاق

Advertisements

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على أسرة وإجبارهم على غلق محالهم التجارية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.



وأضاف المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل)، طرف ثاني 3 أشخاص (عاطل "له معلومات جنائية "، عامل "شقيقه" ربة منزل "شقيقة والدتهما") بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدى على "ربة المنزل" بالضرب محدثين إصابتها بـ "جروح قطعية وكدمات متفرقة" ورشق منزلها بالزجاجات الفارغة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.