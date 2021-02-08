مي عمر تشوق جمهورها لحلقة اليوم في "لؤلؤ"

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شاركت الفنانة مي عمر صوة من كواليس تصوير مسلسلها "لؤلؤ" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وشوقت "عمر" جمهورها لحلقة اليوم من المسلسل وكتبت تعليقا قائله: "تفتكروا إيه اللي هيحصل في حلقه انهاردة ؟".





مسلسل "لؤلؤ" يشارك به عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.



