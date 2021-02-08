مي عمر تشوق جمهورها لحلقة اليوم في "لؤلؤ"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة مي عمر صوة من كواليس تصوير مسلسلها "لؤلؤ" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وشوقت "عمر" جمهورها لحلقة اليوم من المسلسل وكتبت تعليقا قائله: "تفتكروا إيه اللي هيحصل في حلقه انهاردة ؟".


مسلسل "لؤلؤ" يشارك به عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

منذ ساعتين

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي وبايرن ميونيخ المتوقع في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة و 27 دقيقة

فوز السكة الحديد والمريخ وتعادل زد وخسارة طنطا في جولة مثيرة بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ نصف ساعة

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ ساعتين

برشلونة يحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ نصف ساعة

"الفجر الفني" يكشف شروط دخول عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار للزمالك قبل موقعة مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يوجه أخر رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

مي عمر تواصل التحضير لمسلسل "لؤلؤ"

أحمد زاهر: كل ما نشر عن دوري في مسلسل "لؤلؤ" أي كلام

سلوي عثمان تكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "لؤلؤ"

بعد الإطاحة بمؤلفة مسلسلها.. مى عمر مؤلفة «لؤلؤة»

ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بعد مشاركتها لوالدها للمرة الثانية في الفارس

مي عمر تتألق في احدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

02:36 م

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

04:29 م

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي وبايرن ميونيخ المتوقع في نصف نهائي مونديال الأندية

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع