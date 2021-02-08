17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالقليوبية و3 وفيات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
سجلت محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، 13حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من داخل المحافظة، و4 حالات من خارج المحافظة، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وبحسب البيان، سجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل 6 إصابات جديدة، بينما سجلت 6 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي: "قها، وشبين القناطر، وشرق وغرب شبرا، وقليوب وقها وكفر شكر"، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12599 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 925حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 791 حالة، وبنها 3942 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1264 حالة وغرب شبرا الخيمة 1324حالة، وشبين القناطر 866حالة، وطوخ 1614 وقليوب859حالة إصابة ومدينة قها 75 حالة، وكفر شكر 732حالة إصابة".

فيما سجلت المحافظة 3 حالات وفاة بمضاعفات مصابين كورونا المستجد، بمستشفى قها للعزل الصحي وبنها التعليمى والتأمين الصحي ببنها.

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