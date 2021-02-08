رد مفحم من خالد الجندي على من يؤمن بالسحر (فيديو)

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يوجد سحر بعد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إكرامًا له كاشف الغمة.



ووجه "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، تسأل لمن يُصر على أن هناك سحر موجود، قائلًا: "في سحر وانت مسحور، وجميع سلطين الجن مسلطين عليك، ولكن هل ربنا يقدر عليهم ولا لا؟، مشكلتك مع ربنا مش مع السحر أصلح ما بينك وبين الله يحل لك هذه المشكلة، لو علاقتك بربنا كويسة خايف من السحر ليه؟".



وتابع عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، أن أي شخص مؤمن بخرافة وجود السحر عليه ان يفتش بداخله ويصلح ما بينه وبين الله ويحاسب نفسه قبل أن يُحاسب، فقد تكون مشكلته أن عبادته منقوصة أو هناك ذنب مقيم عليه، أو قلل الاستغفار أو التوبة أو لا يهتم بصلة الرحم.

