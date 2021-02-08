الأكثر فقرا.. معايير اختيار قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
محمد عوده
تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا لتطوير قرى الريف المصري، الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.

من أجل ذلك أطلقت الدولة المصرية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، الذي يستهدف رفع كفاءة قرى الريف المصري، بدءا بالمرحلة الأولى التي تشمل 1500 قرية وتوابعها، لا سيما فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي، ومعالجة المياه، وأعمال الكهرباء، وخدمات الغاز الطبيعي، والري، والزراعة، والصحة، والتعليم، والإسكان، ونشاط التضامن الاجتماعي، وغيرها.

وتسعى الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، إلى إنجاز المشروع، الذي يأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة".

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" معايير اختيار قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة:

- بدأت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في العام المالي 2018 - 2019، وتستمر حتي العام 2021 - 2022.

- يتم الاعتماد على مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- يتم الوقوف على أفقر القرى المصرية وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد، باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية.

- تم اختيار أفقر 143 قرية في العام الأول 2018 - 2019.

- تم اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019 - 2020.

- يتم العمل حاليا على 375 قرية.

- يبلغ عدد المستفيدين من المشروعات التي تنفذها الدولة في تلك القرى 4.5 مليون مواطن.

- التكلفة الكلية للتدخلات التي تم رصدها لتلك المبادرة تبلغ حوالي 20 مليار جنيه.

- بدأت الدولة في تنمية القرى، وتستمر فيها، إذ إن جهود التطوير والتنمية مستمرة لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها.

- أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المنظومة الإلكترونية للمرة الأولى، وذلك لمتابعة الجهود التي تتم في تلك القري.

- تم رصد 3700 تدخل للمشروعات والتدخلات لوزارات وأجهزة الدولة كافة.

- هناك مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل، وبدأ المواطنون في تحقيق الاستفادة منها.

وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن كل مؤسسات الدولة هي شريكة في تنفيذ المبادرة سواء في مرحلة حصر الاحتياجات بوضع الأولويات الخاصة بالتدخلات الأكثر تأثيرًا في جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوي معيشتهم بالاعتماد علي المسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة والمتابعة والمسوح الميدانية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في محاولة لربط المؤشرات الاحصائية والتخطيط التشاركي من لجان تنمية القري والتعرف علي آراء المواطنين ومقترحاتهم والأولويات الخاصة بهم.

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