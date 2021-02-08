بورتو يخسر من السكة الحديد في جولة مثيرة بالقسم الثاني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
فاز السكة الحديد على فريق بورتو السويس متصدر المجموعة الثانية، بالقسم الثاني، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة الحديد في الجولة الثانية عشر.

دخل فريق السكة اللقاء بتشكيل ضم إبراهيم شعللها،محمد رمزي، أسامة صبحى، أحمد النحاس، المتولى محمود،امير حجازي،فتحى مجدى، سايكو، محمد احمد ريعو، محمود كشلط، محمد العربي.

وتواجد في البدلاء أحمد سعودي، عمر سعد،طع زين، محمود أكمل، محمد ناجح، عبد العليم السيد، اسلام صلاح محمد رمزي، عمرو عزت.

بينما يتكون فريق بورتو من عبد العال محمود، بلال خميس، حسين الحسيني، محمد منير، كريم سعد، محمد أحمد عيد،محمود بحيرى ، عمرو اسماعيل، حسين محمد، اسلام فتحي، محمود صالح.

وتواجد في البدلاء مصطفى عبد الستار،احمد حسين،محمد محمود،احمد عباس، عصام عابدين، على احمد حسين، مصطفى مجدي، عبد العاطي عبد العاطي، سيد حمدي.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بورتو بهدف اسلام مسعود من تمريرة عمرو اسماعيل في الدقيقة 34.

 وفي الشوط الثاني تمكن البديل عمرو عزت من تسجيل هدفين الهدف الاول من ركلة جزاء في الدقيقة 22 والهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وبذلك يرتفع رصيد نادي السكه الحديد إلى 15 نقطة، محتلا المركز العاشر ويبقى رصيد بورتو عند 23 نقطة في المركز الاول.

أدار المباراة الحكم حماده القلاوى عاونه شهاب راشد ومحمد سعيد شيكا وحكم رابع اسلام مصطفى، وراقب اللقاء عبد الرحيم حسان .

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 23 نقطة
2- الداخلية 21 نقطة
3- الترسانة 20 نقطة
4- منتخب السويس 17 نقطة
5- المريخ 17 نقطة
6- كوكاكولا 17 نقطة
7- بتروجت 16 نقطة
8-زد إف سي 16 نقطة
9- القناة 15 نقطة
10- السكة 15 نقطة
11- سرس الليان 15 نقطة
12- النجوم 14 نقطة
13- جمهورية شبين 14 نقطة
14-الزرقا12 نقطة
15-النصر9 نقاط
16- طنطا 7 نقاط

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