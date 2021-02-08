عرض دولي أول للسعودي القصير صلة في مهرجان تامبيري السينمائي بفنلندا

عرض دولي أول للسعودي القصير صلة في مهرجان تامبيري السينمائي بفنلندا
الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:04 م
أحمد رمضان متولي
يشهد الفيلم السعودي القصير صِلة للمخرج حسام الحلوة عرضه الدولي الأول ضمن فعاليات مهرجان تامبيري السينمائي للأفلام القصيرة بفنلندا (من 10 وحتى 14 مارس/آذار)، وكان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأولي بـمهرجان أفلام السعودية حيث فاز بـجائزة النخلة الذهبية لأفضل مخرج.
مهرجان تامبيري السينمائي للأفلام القصيرة هو مهرجان سنوي يقام خلال شهر مارس في مدينة تامبيري الفنلندية، ويعد من أهم مهرجانات الأفلام القصيرة الأوروبية. يضم برنامج الدورة الحالية نحو 250 فيلم، وستقام أغلب العروض على المنصة التليفزيونية للمهرجان، وستكون متاحة في الفترة من 10 – 21 مارس.
وتدور أحداث الفيلم حول خالد ووالده الذان يضطرا للتعامل مع غياب والدة خالد وسط انحسار الأرضية التعامل المشتركة بينهما. خالد شاب ينتمي لجيل مختلف تماما عن والده، وعندما لا يتمكن من اظهار اختلافه بحُرية فإن علاقتهما تصبح شكلية وجوفاء. المساحة المتاحة لـخالد للتعبيرعن نفسه محدودة وعندما يختزل الأب صلته بابنه بالمراقبة الدينية، لا يُكرس ذلك إلا الصمت والكتمان.
فيلم صِلة من إخراج وتأليف حسام الحلوة، وبطولة ناصر الربيعان ومحمد اليحيا، وإنتاج محمد الحمود وحسام الحلوة، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.
حسام الحلوة كاتب ومخرج ومنتج، ساهمت أول أعماله في حركة أفلام سعودية تشكلت من خلال مهرجانات أفلام في البلدان المجاورة، وكان ذلك قبل عشر سنوات من افتتاح دور السينما في المملكة. أنتج حسام ثلاثة أفلام قصيرة عبر مجموعة تلاشي السينمائية، ومنها الفيلم القصير عودة سنة 2010 الفائز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان الخليج السينمائي، وشارك أيضاً في تأليف جزئي المسلسل التليفزيوني شفت الليل. كما كتب وأنتج وأخرج أفلاماً تلفزيونية لقناة MBC والتلفزيون السعودي. فاز فيلمه القصير الأخير صِلة بجائزة أفضل مخرج في مهرجان أفلام السعودية. وشغل منصب عضو هيئة تحكيم في مهرجان أفلام السعودية الثالث مسابقة ألوان السعودية للأفلام 2017.