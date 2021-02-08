وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي وبايرن ميونيخ المتوقع في نصف نهائي مونديال الأندية

يستعد النادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الاثنين، ضمت منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية.





وكان الأهلي قد فاز على نظيره الدحيل القطري، بهدف نظيف، في مستهل مشوار القلعة الحمراء في مونديال الأندية.





ويشارك بايرن ميونيخ في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما يشارك الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.





ويغيب عن صفوف بايرن ميونيخ، ثنائي الوسط ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بينما يفتقد الأهلي لخدمات وليد سليمان المصاب بالإضافة إلى الرباعي الآخر رامي ربيعة، محمود متولي، محمد محمود وكريم ندفيد.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.





تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.





خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة





خط الهجوم: حسين الشحات، والتر بواليا.





تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع أمام الأهلي:





حراسة المرمى: مانويل نوير.





خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا، نيكلاس سولي، بنيامين بافار.





خط الوسط: جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، ليروي ساني، سيرجي جنابري.





خط الهجوم: توماس مولر، روبيرت ليفاندوفيسكي.



