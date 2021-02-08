خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

تلقى فريق ريال مدريد خبرا سارا، في مرانه الأخير قبل مواجة خيتافي، غداً الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لليجا، في اللقاء الذي سيقام على ملعب " ألفريدو دي ستيفانو ".









وذكرت إذاعة " كوبي " الإسبانية، أن التدريبات الجماعية شهدت تواجد النجم الإسباني إيسكو، الذي غاب عن التدريبات في الأيام الأخيرة.









وأضافت الإذاعة، أن إيسكو قد يتواجد في مباراة الفريق غداً في حال لم يتعرض لأي إنتكاسة، علماً أن الفريق يعاني من غيابات عديدة بسبب الإصابات.









وسيفتقد ريال مدريد خدمات كلاً من راموس، هازارد، رودريجو، فيدي فالفيردي، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، وأودريوزولا، وكارفخال، بالإضافة الى كروس للإيقاف.



