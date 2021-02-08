فصل الكهرباء عن 10 قرى لصيانة المغذايات ببني سويف

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن فصل التيار الكهربائي عن 10 قرى مركز بني سويف "لصيانة المغذيات" وذلك من من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بداية من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.



وأعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، في بيان صحفي للمركز الإعلامي بالمحافظة، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المغذيات العمومية بمركز بني سويف، وذلك على مدار 3 أيام بدابة من غد الثلاثاء حتى الخميس القادم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء، مما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض القرى والمناطق التي تغذيها تلك المغذيات.



وأشار البيان، إلى أنه من المقرر فصل التيار يوم الثلاثاء "9 فبراير" عن 5 قرى، هي: الدوية، باروط، بني هارون، بليفيا، طحا البيشة، فيما سيتم فصل التيار يوم الأربعاء "10 فبراير" عن قرية الحكامنة، ويوم الخميس "11 فبراير" عن 4 قرى، هي "بني عفان، منشأة عاصم، بني حمد، إبشنا" وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرا على مدار الأيام المذكورة.



ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

