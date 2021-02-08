تفاصبل اجتماع السكرتير العام لمحافظة الدقهلية حول تطوير العشوائيات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
محمد كشك
ترأس اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، إجتماع متابعة تنفيذ الاعمال الجارية لتطوير العشوائيات بنطاق محافظة الدقهلية، بحضور المهندس اسامه اسماعيل منسق عام صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات، وذلك وفقا لتكليف الدكتور ايمن مختار محافظ الإقليم.


وقد تم خلال الاجتماع، استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الفنية والمالية لاعمال المشروع وما تم انجازه فى المناطق العشوائية فى كل من منطقة سندوب بالمنصورة، ومنطقة سوق ستوته بين " ش محمد فتحى - والجلاء- والسيد سليم الثانوية، ومنطقة وسط المدينه ببلقاس.

وقد تقرر خلال الاجتماع، إزالة كافة المعوقات المتعلقة بقطاعات المرافق لإتمام الاعمال الجارية وسرعة التنفيذ للتطوير بمناطق المشروع وذلك بالتنسيق فيما بين مديرية الاسكان وشركة الكهرباء وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لاستكمال اعمال المشروع.

كما اكد الاجتماع على ضرورة التزام الشركة القائمة على التنفيذ بجدول زمنى تفصيلى بالتنسيق مع اللجنه الفنية ولجنة الاشراف، وفقا لبرنامج محدد للانتهاء بالكامل من مشروعات التطوير المشار اليها، وضرورة الالتزام بالمخططات المعدلة لاعمال مياة الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والوصلات المنزلية لمياه الشرب، وكذا حنفيات الحريق بمناطق التطوير فى المواقع المشار اليها.

وقال السكرتير العام ان هناك اهتمام ومتابعة مستمرة للسيد المحافظ لاعمال المشروع ويؤكد على اهمية تضافر جهود كافة قطاعات المرافق لتيسير اعمال التنفيذ بمواقع التطوير، كما اكد على اعداد تقارير اسبوعية عن الاعمال التى تتم ومتابعة الاعمال بمواقع العمل على الطبيعة من قبل لجنة الاشراف على المشروع.

حضر الاجتماع المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان ورئيس حى غرب المنصورة ورئيس مركز ومدينة بلقاس، ومسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى العشوائيات، والعقود، والشئون القانونية والمرافق، ومياه الشرب، والتخطيط، والشئون الهندسية، والمتابعه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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