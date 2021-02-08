صحة المنيا تنفذ 37 قافلة بالقرى الأكثر احتياجا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة نفذت 37 قافلة طبية بمختلف التخصصات بقرى محافظة المنيا خلال العام الماضي 2020، وذلك ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم توقيع الكشف الطبى على 54 ألف و842 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى أماكنهم.

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لفريق القوافل الطبية على الجهد المبذول من اجل وصول الخدمات الطبية الى جميع المواطنين بجميع قرى محافظة المنيا.

واوضح الدكتور محمود خليفه الحسن مدير ادارة القوافل الطبية، انه تم تحويل 1155 حالة الى المستشفيات لاستكمال العلاج وعمل 4156 تحاليل مختلفة وعمل 149 حالة اشعة سينية و371 حالة رسم قلب و1384 حالة موجات صوتية وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 5204 متردد هذا بالإضافة الى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 3293 متردد.

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