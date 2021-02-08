وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان تطوير وتأهيل مطحن بوهلر وصومعة نفرتيتي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي


افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا اليوم الاثنين أعمال إعادة تأهيل مجمع مطاحن المنيا ، حيث يضم تطوير مطحن بوهلر بشركة مطاحن مصر الوسطي بمدينة المنيا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حيث يعمل المطحن بنظام السلندرات ، بسعة 350 طن ، بعد أن كانت 250 طن.

كما افتتح الوزير والمحافظ تأهيل صومعة نفرتيتي ، بشركة مطاحن مصر الوسطي، وذلك ضمن جولة الوزير بمحافظة المنيا.

وتفقد الوزير خلال جولته ، الشركة المصرية لتجارة الجملة والتى تضم هايبر لتوزيع السلع الغذائية والتموينية على المواطنين ، حيث اطمئن على موقف المخزون الاستراتيجي، كما تفقد مركز جملة المنيا 2 والذي يضم السلع التموينية لعدد من مكاتب التموين، واستمع الوزير خلال الجولة لعدد من مشاكل وطلبات المواطنين ، موجها بفحصها والعمل على حلها .

جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وقيادات وزارة التموين
 
وأكد محافظ المنيا أن جولة وزير التموين بالمحافظة ستضمن افتتاح 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي ، ضمن  16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التموين مطحن بوهلر محافظة المنيا صوامع نفرتيتي صوامع القمح

أخبار تهمك

برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

منذ نصف ساعة

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"الفجر الفني" يكشف شروط دخول عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ ساعة

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 9 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعقد جلسة مع نجم الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعة

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة تحفيزية من "فيفا" لنجوم الأهلي قبل لقاء البايرن

منذ ساعة و نصف

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الخطيب يضع مكافآت ضخمة في حال فوز الأهلي على بايرن ميونخ

منذ ساعتين

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وزير التموين يتفقد المشروعات التموينية ومراكز خدمة المواطنين بمحافظة الأقصر

"المصيلحى" يتفقد المنشأت التموينية بمحافظة الإسكندرية (صور)

وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان تطوير وتأهيل مطحن بوهلر وصومعة نفرتيتي

وزير التموين : افتتاح 3 مراكز خدمة مطورة في نطاق محافظة المنيا

وزير التموين يوجه بضرورة رفع الخدمات المقدمة للمواطنين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

02:36 م

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

04:30 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

10:08 م

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

12:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع