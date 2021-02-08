أسطورة منتخب البرازيل: محمد صلاح أفضل من رياض محرز

أكد البرازيلي كافو، أسطورة منتخب البرازيل، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يُعد أفضل من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وقال كافو في تصريحات لقناة "الكأس" القطرية "محمد صلاح بدون أي شك أفضل من رياض محرز".

وتابع رداً على سؤال لو عاد به الزمن ليختار نادي يشارك بين صفوفه "أختار ليفربول، نادي متميز، وأنا أحب كرة القدم الإنجليزية بشكل عام".





ويتربع صلاح في الوقت الحالي على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021 بـ16 هدفاً.