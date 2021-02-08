نبيلة الشاعري تطرح أولى أغانيها من ألحان وتوزيع والدها حميد الشاعري

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
طرحت نبيلة الشاعري نجلة الفنان حميد الشاعري أولى اغانيها بإسم "better than me" باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأغنية من ألحان و توزيع والدها الكابو حميد الشاعري، ومن كلمات نبيلة الشاعري، كما قام بإخراج الأغنية شقيقها نوح الشاعري ومدير تصوير إبن عمها علي الشاعري.


وتعد أغنية "better than me" هي أولى تجارب نبيلة في الغناء، والذي عشقته منذ الطفولة بسبب عمل والدها وأشقائها وجميع أفراد عائلتها في هذا المجال سواء الغناء أو الألحان والتوزيع. 


وقررت أسرة الشاعري أن تدعم نبيلة في أول أعمالها الغنائية ومساعدتها في تنمية موهبتها،  وهو ما جعلهم يقوموا بمساندتها في عملها الأول بأغنية "better than me".


وكانت نبيلة قد ظهرت عدة مرات عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تغني لايف لمجموعة من الأغاني الأجنبية الشهيرة، إلا أنها لم تكن تسعى لاحتراف الغناء بشكل أساسي.


يذكر أن عائلة الشاعري لها مسيرة فنية كبيرة في مصر والوطن العربي، وقدموا العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاح كبير خلال هذه المسيرة المليئة بالإبداعات، سواء في أعمالهم الخاصة أو من خلال تعاونهم مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي.

أخبار تهمك

برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

منذ نصف ساعة

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ نصف ساعة

الخطيب يضع مكافآت ضخمة في حال فوز الأهلي على بايرن ميونخ

منذ ساعتين

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

منذ نصف ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعقد جلسة مع نجم الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"الفجر الفني" يكشف شروط دخول عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ ساعة

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة تحفيزية من "فيفا" لنجوم الأهلي قبل لقاء البايرن

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

04:30 م

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

02:36 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

10:08 م

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

12:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع