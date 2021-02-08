مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

خرج هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني بتصريحات قوية عن المباراة المرتقبة أمام الأهلي والتي من المقرر أن تقام غدا الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية .





وقال فليك في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية أنه لا يرغب في فقدان السيطرة على اللقاء أمام الأهلي، وهو ما قد يحدث إذا توقف أي لاعب عن اللعب بجدية.





وتابع مدرب البايرن : الجميع يتحمل مسؤولية الظهور بشكل جيد، كل فرد يمتلك النضج الكافي ويعرف كيف يشحن طاقته".





واختتم: "سأفقد السيطرة أمام الأهلي إذا وقف لاعب واحد فقط ليشاهد اللقاء، أنا واثق تمامًا في فريقي".



