قنا يواجه مركز شباب سمسطا بدوري القسم الثاني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
يحل الفريق الكروى الاول بمركز شباب سمسطا ضيفا على نظيره فريق نادي قنا في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، في الجولة الثانية عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن يخوض اللقاء وسط تأكيداته اللاعبين على أهمية المباراة وحصد الثلاث نقاط خاصة فى ظل اداء الفريق للعروض الفنية القوية هذا الموسم ومنذ صعوده للمشاركة بالمظاليم .

ورغم رحيل العديد من اللاعبين عن الفريق بفترة الانتقالات الشتوية إلا أن الفريق نجح فى ضم العديد من اللاعبين أبرزهم محمد أبو العلا مهاجم الفيوم وتليفونات بنى سويف فى صفقة انتقال حر بجانب عودة مدافع الزينى للمشاركة بالمباريات عقب انتهاء إيقافه .

فيما يطمح قنا فى تحقيق الفوز بملعبه وإسعاد جماهيره خاصة عقب عدم الاستقرار الفنى التى شهدها الفريق نتيجة رحيل محمود ابراهيم المدير الفنى للفريق واستقدام جهاز فنى جديد .

ويحتل سمسطا المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط فيما يحتل قنا المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط .

الترتيب

1- الشرقية للدخان 28 نقطة
2-المنيا23 نقطة
3- الإعلاميين 20 نقطة
4- ديروط 18 نقطة
5- الألومنيوم 18 نقطة
6- بنى سويف 16 نقطة
7- شبان قنا 16 نقطة
8- سوهاج 16 نقطة
9- الفيوم 15 نقطة
10- البترول 13 نقطة
11- شباب سمسطا 10 نقاط
12- كيما أسوان 10 نقاط
13- طهطا 10 نقاط
14- قنا 9 نقاط
15- تليفونات بني سويف 7 نقاط
16- أسمنت أسيوط 4 نقاط

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