الصحة تعلن تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 317 إصابة سجلتها أمس الأحد.

وجاء في بيان وزارة الصحة، "تم تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 317 إصابة أمس، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع 4 حالات وفاة جديدة، وتم تسجيل 298 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361.813)".


وبحسب الوزارة يبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 370634 إصابة، وإجمالي الوفيات 6406 حالة وفاة.

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