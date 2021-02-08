برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشف برشلونة الإسباني عن التشخيص المبدئي لإصابة نجم دفاع الفريق الأوروجواياني رونالد أراوخو في بيان رسمي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أراوخو تعرض للإصابة في مباراة برشلونة وريال بيتيس أمس الأحد التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث خرج في الدقيقة 11 وشارك الهولندي فرينكي دي يونج بدلا منه.

وأوضحت التقارير الصحفية أن برشلونة لم يعلن عن مدة الغياب المتوقعة لأراوخو، حيث يستعد برشلونة لمواجهة أشبيلية يوم الأربعاء المقبل على ملعب رامون سانشيز بيزاخون في مباراة ذهاب الدور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "رونالد أراوخو يعاني من التواء في الكاحل الأيسر وسيخضع غدا لمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة المدى الدقيقة للإصابة."

أخبار تهمك

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ نصف ساعة

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 9 ساعات

"الفجر الفني" يكشف شروط دخول عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ ساعة

رسالة تحفيزية من "فيفا" لنجوم الأهلي قبل لقاء البايرن

منذ ساعة و نصف

الخطيب يضع مكافآت ضخمة في حال فوز الأهلي على بايرن ميونخ

منذ ساعتين

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

منذ نصف ساعة

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موسيماني يعقد جلسة مع نجم الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

04:30 م

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

02:36 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

10:08 م

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

12:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع