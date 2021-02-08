أصالة تتحدث عن أزمة انفصالها مع أمير كرارة في "سهرانين"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تحل الفنانة أصالة نصري ضيفة على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد المقبلين.


تتحدث أصالة خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وعاداتها اليومية، وأزمة انفصالها والمعاناة التي مرت بها مؤخرا، فضلا عن دخولها لمجال التمثيل إلى جانب الغناء. كما تقدم خلال الحلقة عددا من الأغنيات، أبرزها مهرجان "بنت الجيران".


يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الماضي، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.


برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.

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