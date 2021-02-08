بترول أسيوط يواجه بني سويف في دوري القسم الثاني



بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف يعوّل على أهمية اللقاء وحصد الثلاث نقاط للعودة الانتصارات للسوايفة والاستمرار بالمنافسة .



ويغيب عن صفوف بنى سويف الثنائى محمود كابونجا وعبد الله عبد العظيم للإصابة .





وكان بنى سويف قد تعادل بمباراته الأخيرة أمام كيما اسوان بهدف لكل منهما .



فيما يخوض بترول اسيوط بقيادة مديره الفنى كرم جابر بدافع تحقيق نتيجة إيجابية بملعبه .



ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 16 نقطة فيما يحتل بترول اسيوط المركز العاشر برصيد 13 نقطة .



ترتيب القسم الثاني



1- الشرقية للدخان 28 نقطة

2-المنيا23 نقطة

3- الإعلاميين 20 نقطة

4- ديروط 18 نقطة

5- الألومنيوم 18 نقطة

6- بنى سويف 16 نقطة

7- شبان قنا 16 نقطة

8- سوهاج 16 نقطة

9- الفيوم 15 نقطة

10- البترول 13 نقطة

11- شباب سمسطا 10 نقاط

12- كيما أسوان 10 نقاط

13- طهطا 10 نقاط

14- قنا 9 نقاط

15- تليفونات بني سويف 7 نقاط

16- أسمنت أسيوط 4 نقاط

يحل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف ضيفا على نظيره بترول اسيوط في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، ضمن منافسات الاسبوع الثانى عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .