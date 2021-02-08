بترول أسيوط يواجه بني سويف في دوري القسم الثاني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
يحل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف ضيفا على نظيره بترول اسيوط في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، ضمن منافسات الاسبوع الثانى عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف يعوّل على أهمية اللقاء وحصد الثلاث نقاط للعودة الانتصارات للسوايفة والاستمرار بالمنافسة .

ويغيب عن صفوف بنى سويف الثنائى محمود كابونجا وعبد الله عبد العظيم للإصابة .

وكان بنى سويف قد تعادل بمباراته الأخيرة أمام كيما اسوان بهدف لكل منهما .

فيما يخوض بترول اسيوط بقيادة مديره الفنى كرم جابر بدافع تحقيق نتيجة إيجابية بملعبه .

ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 16 نقطة فيما يحتل بترول اسيوط المركز العاشر برصيد 13 نقطة .

ترتيب القسم الثاني

1- الشرقية للدخان 28 نقطة
2-المنيا23 نقطة
3- الإعلاميين 20 نقطة
4- ديروط 18 نقطة
5- الألومنيوم 18 نقطة
6- بنى سويف 16 نقطة
7- شبان قنا 16 نقطة
8- سوهاج 16 نقطة
9- الفيوم 15 نقطة
10- البترول 13 نقطة
11- شباب سمسطا 10 نقاط
12- كيما أسوان 10 نقاط
13- طهطا 10 نقاط
14- قنا 9 نقاط
15- تليفونات بني سويف 7 نقاط
16- أسمنت أسيوط 4 نقاط

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