نواب يطالبون وزيرة التخطيط بالإسراع فى تنفيذ المشروعات الخدمية المتوقفة بالمحافظات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لإلقاء بيان الوزارة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، مطالبه عدد من أعضاء المجلس، وزيرة التخطيط، بالإسراع فى تنفيذ المشروعات الخدمية المتوقفة فى المحافظات.

من جانبها أكدت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة توضيح آليه تنفيذ خطة المواطن الاستثمارية، التي أعلنت عنها وزارة التخطيط، وبما يسهل متابعة المواطن وتقيمه لها.

وطالبت بتحديد ملامح خطة التنمية الاقتصادية للحد من معدل الفقر في محافظة البحيرة، التي جاءت ضمن أفقر 5 محافظات علي مستوي الجمهورية وفقا لموقع الوزارة الرسمي، وماهو المعدل المتوقع بنهاية السنة المالية 2021.

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة يتجاوز عدد سكانها 7 مليون نسمة، وهناك عدد كبير من المشروعات معدلات التنفيذ فيها ليست على المستوى المناسب، كما استفسرت راوية مختار، عن الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة لتشجيع الأفراد على القيام بمشروعات صغيرة.

وانتقد النائب السيد جوهر، عدم اكتمال مشروعات تطوير عدد من محطات المياه بالدائرة، قائلا،:" بنشرب المياه بالمناوبة في قرى طلخا، مفيش حد كده دلوقتي".


كما انتقد حالة مستشفى طلخا العام، مستعرضا صور للمستشفى توضح حالتها السيئة، مطالبا بسرعة تطوير محطة مياه دميرة، ومحطة مياه طلخا، واستكمال مشروعات خطوط المياه بالدائرة، قائلا: للأسف مدينة طلخا أصبحت مزدحمة جدا ولا يوجد بها سوى مدخل واحد، مطالبا بإنشاء كوبرى جديد ليسهل حركة المواطنين إلى منطقة الجامعة.

من جانبها قالت النائبة ميرفت إليكسان، إن قانون إنشاء صندوق مصر السيادي من أفضل التشريعات التي صدرت مؤخرًا، متسأله عن حجم الأصول غير المستغلة التي تم حصرها، كما أشادت ببرامج التدريب وبناء القدرات داخل الوزارة.


وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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