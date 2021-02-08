تليفونات بنى سويف يستضيف أسمنت أسيوط بالقسم الثاني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف نظيره أسمنت اسيوط في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، وذلك فى إطار المباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب منتجع الآسيوطى سبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

التليفونات بقيادة مديره الفنى محمد جمال يدخل اللقاء بدوافع عديدة أهمها استثمار الحالة الفنية المتطورة للاعبين وتحقيق الانسجام بالمباريات الماضية لخطف الثلاث نقاط وتحسين نوقف الفريق بجدول الترتيب .

ويغيب عن صفوف التليفونات مدافعه زكريا عبد الحليم وذلك لعدم تعافيه من الإصابة بشرخ فى القدم .

فيما يعتمد التليفونات على توليفة الخبرات المتمثلة فى اللاعبين ( مصطفى حسن وأحمد مصطفى ومحمد رجب وأحمد سامبا وأحمد ابو رضا وبلال احمد ) بجانب عناصر الشباب ( محمد جمال ومحمد احمد صابر وأحمد شعبان وأحمد معوض وهيثم جميل ).

فيما يخوض أسمنت أسيوط بقيادة مديره الفنى هيسم صالح اللقاء بدافع تحقيق نتيجة ايجايبية خارج الديار وعدم استمرار نتائجه السلبية ، وتذوق طعم الفوز خاصة وأن الفريق لم يفز حتى الآن رغم مرور 11 جولة .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط فيما يحتل اسمنت اسيوط السادس عشر برصيد 5 نقاط .

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 28 نقطة
2-المنيا23 نقطة
3- الإعلاميين 20 نقطة
4- ديروط 18 نقطة
5- الألومنيوم 18 نقطة
6- بنى سويف 16 نقطة
7- شبان قنا 16 نقطة
8- سوهاج 16 نقطة
9- الفيوم 15 نقطة
10- البترول 13 نقطة
11- شباب سمسطا 10 نقاط
12- كيما أسوان 10 نقاط
13- طهطا 10 نقاط
14- قنا 9 نقاط
15- تليفونات بني سويف 7 نقاط
16- أسمنت أسيوط 4 نقاط

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