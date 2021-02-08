المعركة الأخيرة للدكتور جورج بباوى

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى

سمح البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بأقامة صلاة الجنازة على روح الدكتور جورج حبيب بباوي اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية السابعة مساءً بتوقيت مصر وذلك بعد جدل واسع على السوشيال ميديا حول أقامة الكنيسةالقبطية الأرثوذكسية من عدمه لصلاة الجنازة وتعتبر هذه هى المعركة الأخيرة للراحل جورج بباوى والتى انتصر فيها رغم رحيله.


و قد تعرض البابا تواضروس لهجوم منذ شهور قليلة للسماح لبباوى بالتناول من الأسرار المقدسة مما دفع " بباوى " قبل رحيله للرد على الهجوم ببيانا قال فيه: دهشت للعاصفة الإعلامية التى أهاجها البعض بخصوص تناولى من الأسرار المقدسة دون سبب معقول ولكن متى كان للشر سبب معقول؟".


تابع بباوى: أول كل شيء اسجل الشكر للأب المحب لأولاده قداسة البابا تواضروس الثانى عطية الله الذى طلب من الأنبا سيرافيم فتفضل بزيارتى وفى معيته الأب اسطفانوس حاملين معهما الكلمة المتجسدة.

يشار إلى أن استمر عزل " بباوى " منذ ٢٠٠٧ بقرار من المجمع المقدس والراحل البابا شنودة الثالث حتى قرار البابا تواضروس بالسماح له بالتناول من الأسرار المقدسة وذلك منذ شهور قليلة

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