جامعة الفيوم تدعم طلابها الفائقين بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلتى الماجستير والدكتوراه

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
ريهام على
تنفيذا لبروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخاصة محوري العدالة والتنمية وبناء الإنسان، وفى إطار السعي الدائم نحو دعم الفائقين من أبناء الجامعة.

فقد عقد اليوم الاثنين، الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم اجتماعًا موسعًا مع كلٍ من الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، الدكتورة منى حته عميد كلية الصيدلة، الدكتور شريف العطار القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، الدكتور صالح العوني القائم بأعمال عميد كلية العلوم، الدكتورة نيفين السواح القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، وبحضور الدكتورة إيمان هيكل منسق جامعة الفيوم.

هذا وقد صرح الدكتور أحمد جابر شديد بأنه قد تم الاتفاق على قيام الكليات المعنية بتحديد الطلاب الخمس الأوائل في الفرق النهائية بالأقسام المختلفة بالكليات المذكورة ليتم دعمهم بمبلغ 1000جنيها شهريًا طوال العام، وفى حالة استمرار تفوق الطالب وانتقاله للسنة النهائية يتم استمرار الدعم حتى التخرج.

وأضاف سيادته أنه بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا فقد تم الاتفاق على أن يتم اختيار عدد 2 دارسا من كل كلية من الكليات الخمس المذكورة والمقيدين بمرحلة الدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراة على أن يصرف لكل منهم مبلغ 2500 جنيها تصرف بالتساوي على مرحلتين؛ الأولي بعد التسجيل للدرجة، والثانية بعد منح الدرجة، إضافة إلى مكافأة شهرية مقدراها 1000 جنيهًا لمدة عام لطالب الماجستير، ولمدة عامين لطالب الدكتوراه، وذلك شريطة ألا يكون الطالب من أعضاء الهيئة المعاونة بذات الكلية أو من له وظيفة حكومية يتقاضى عنها مرتبًا، وكذلك يشترط أن يكون مجال الدراسة المعنية يخدم الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030 وفق معايير خدمة المجتمع وتنميته، شريطة أن تكون تلك البحوث قد تم تسجيلها بالفعل في إحدى الكليات المشار إليها.

وإذ تتوجه جامعة الفيوم بكل الشكر والتقدير إلى معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لحرص سيادتها على سرعة تفعيل بنود البروتوكول، تتمنى لطلابها وباحثيها كل التوفيق والسداد.

أخبار تهمك

رسالة تحفيزية من "فيفا" لنجوم الأهلي قبل لقاء البايرن

منذ ساعة و نصف

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ نصف ساعة

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 9 ساعات

"الفجر الفني" يكشف شروط دخول عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ ساعة

موسيماني يعقد جلسة مع نجم الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعة و 6 دقيقة

الخطيب يضع مكافآت ضخمة في حال فوز الأهلي على بايرن ميونخ

منذ ساعتين

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

منذ نصف ساعة

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

منذ 33 دقيقة

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

04:30 م

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

02:36 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

10:08 م

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

12:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع