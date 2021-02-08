ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامي جنوب الجيزة الفرعية



وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ جمال عمر عبد الفتاح فرج نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 2279 صوتا.

وفوز السيد الأستاذ محمد صلاح حسين عودة عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 740 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

أشرف عبد الله أحمد إبراهيم 2524 صوتا.

ضيف الله صدقي الطيب محمد 2055 صوتا.

جمال سعيد سليمان زايد 1826 صوتا.

أحمد صابر عبد الفتاح حسن 1812 صوتا.

أحمد محمد أحمد منصور. 1811 صوتا.

عماد حسين محمد علي 1795 صوتا.

جمعة سيد أمين رشوان 1623 صوتا.

محمد سيد محمود محمد الفخراني 1419 صوتا.

جمال مختار علي محمد شمس 1287 صوتا.

10- محمود سعد الدين عبد العال. 1248 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2151 عضوا.







وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ جمال عمر عبد الفتاح فرج نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 2279 صوتا.

انطلقت أمس الأحد المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحةوتنشر "الفجر" نتيجة الانتخابات لنقابة جنوب الجيزة الفرعيةبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 19208 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 4248 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.