شباب الصحفيين إلى ليلى سويف وابنتها: "أنتي ست عبارة عن كتلة من الكذب"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
الفجر
وجهت جبهة شباب الصحفيين رسالة استياء إلى الناشطة الوهمية ليلى سويف وابنتها منى سيف قائلة: "أنتي مسؤولة عن ضياع أبناءك ونزع الوطنية من ضمائرهم مقابل حب المال".

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة: "يا أستاذة ليلى.. المواطنين عندهم حق حتى في اللي بيقولوه إن الست اللي ضيعت ولادها تستاهل يتعمل فيها أكتر من كدا".

وأضاف طوالة: "هو أنتي مش لاقية حاجة تقوليها غير توجيه اتهامات باطلة إلى السجون.. حرام عليكي يا شيخة اتقي الله".

وتابع طوالة: "أنتي ست عبارة عن كتلة من الكذب ومعاكي صاحبك المنافق والكذاب جمال عيد.. وهي دي الصفات المشتركة اللي بتجمع عبدة الدولار أمثالكم".

واستكمل طوالة: "مدام ليلى أنتي لو بتشوفي شغلك في تربية الأجيال.. أو بتعملي دورك في تربية أولادك ماكنش ده بقى حالك.. لكن طبعًا أنتي ليكي هدف تاني بعيد عننا وهو المتلخص في تنفيذ توجيهات أسيادك اللي بيقبضوكي دولارات ويورو".

وأردف طوالة: "كل مرة بعد ما تزوري المحروس وأخته في السجن تطلعي تقولي إنك اتمنعتي من زيارتهم.. فعشان كدا بنطالب بتوثيق زيارة الكذابة لأبنائها عشان نحط الكلام ده في حباب عينها لو فكرت تكذب تاني".

وتساءل رئيس الجبهة: "يا منى.. هل يساوي جواز السفر البريطاني تخريب الوطن.. لكن طبعا إحنا عارفين إجابتك لأن عمالتك للجماعة الإرهابية تبيح ليكي تعملي أكتر من كدا".

واختتم النشطاء: "الدليل على سعة صدر الدولة يا منى.. إنها مش بتاخد إجراءات قانونية ضدك.. ولو كنتي في أي دولة أوروبية من الدول التي تقلعي أحذيتها للحصول على الأموال لكان مصيرك داخل السجن أو ترحيلك كالقمامة خارج هذه البلد".

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