بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ برئاسة مصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
انطلق منذ قليل اجتماع وزرا الخارجية العرب الطارئ برئاسة مصر، بشأن فلسطين، وبدعوة مشتركة من مصر والأردن.

وعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا، بحضور الأمين العام لاجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبل انعقاد اجتماعهم الطارئ.
 
 
ومن المقرر أن يصدر قرار فى نهاية الاجتماع، مقدم من مصر والأردن، يؤكد على ضرورة التمسك بحل الدولتين وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين.
 
 
كما سيطالب القرار الجانب الإسرائيلى بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام.
 
 
وكان السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، قال فى وقت سابق، إن الأمانة العامة تلقت بالفعل مذكرتين من كل من المندوبية الدائمة للأردن ومصر تطلب فيها عقد هذا الاجتماع، وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.
 
 
وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية أن المذكرتين أشارتا إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.

أخبار تهمك

رسالة تحفيزية من "فيفا" لنجوم الأهلي قبل لقاء البايرن

منذ ساعة و نصف

"الفجر الفني" يكشف شروط دخول عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ ساعة

برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

منذ نصف ساعة

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

منذ نصف ساعة

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ نصف ساعة

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 9 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يعقد جلسة مع نجم الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعة

الخطيب يضع مكافآت ضخمة في حال فوز الأهلي على بايرن ميونخ

منذ ساعتين

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

02:36 م

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

04:30 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

10:08 م

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

12:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع